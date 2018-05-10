Фермеры планируют собрать около трёх тонн пшеницы с гектара

Фермеры делают сдержанные прогнозы относительно урожая пшеницы. В этом году с гектара планируют собрать около трёх тонн зерна.

"Были осадки, в том числе в виде снега, которые обеспечили нужный уровень влажности почвы, необходимый для всхода зерновых. Но начиная с 15 апреля осадков не было, поэтому в вегетационный период гипотермические условия были неблагоприятными", - сказал сотрудник Минсельхоза Марин Грама.



В 2017-ом урожая с гектара составил почти четыре тонны. Это был лучший результат за последние 10 лет. В этом году пшеницей засеяли 345 тысяч гектаров земли.



