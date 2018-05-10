Молдавский водитель спровоцировал аварию в Румынии и сбежал

Водитель машины с молдавскими номерами спровоцировал ДТП в Бухаресте и сбежал. Авария произошла в румынской столице минувшим вечером.

Так, машина под управлением мужчины, разыскиваемого полицией, врезалась сзади в другой автомобиль. От удара он перевернулся и врезался в столб, а затем в дорожный знак



Два человека, которые находились в машине, пострадали и были доставлены в больницу. Виновник аварии, управлявший зарегистрированным в Молдове автомобилем, сбежал с места происшествия, пишет aif.md







