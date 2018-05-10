Где в Кишиневе не будет воды

Потребители на пр. Дачия, 60, в том числе в домах с дробью, останутся в пятницу, 11 мая, без воды. Воды не будет с 09.00 до 13.00, в связи с выполнением запланированных работ, передает IPN.

По тем же причинам, с 09.00 до 15.00, подача воды будет прекращена на улицах Романэ 2/3, 2/3А и В. Александри, 139, 141, в том числе с дробью. С 09.00 до 18.00 будет приостановлено водоснабжение на улицах Месаджер, 1, 2 и Каля Ешилор, 14-16, в том числе с дробью. В этот промежуток поставщик планирует работы по подключению нового водопровода по ул. Каля Ешилор, 14/1.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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