Раскрыт внешний вид внедорожника Rolls-Royce

Незадолго до официальной премьеры в Сеть попали снимки первого внедорожника Rolls-Royce — Cullinan. Фотографии, на которых можно рассмотреть дизайн экстерьера и интерьера новинки, опубликовал Instagram-пользователь eng_aalhammadi.

По предварительной информации, в основу Cullinan ляжет модульная алюминиевая платформа, аналогичная той, что использовалась при постройке седана Phantom последнего поколения. Внедорожник будет оснащаться 6,75-литровым агрегатом V12 мощностью 571 лошадиная сила (900 Нм крутящего момента) и восьмидиапазонным «автоматом».

Особенностью Rolls-Royce Cullinan станут поворотные кресла со столиком, размещенные в багажнике, распашные двери, как на «Фантоме», а также особый внедорожный режим работы управляющей электроники, пишет motor.ru

Ранее британский производитель совместно с каналом National Geographic выпустил серию роликов, демонстрирующих испытания прототипов внедорожника в различных климатических и дорожных условиях. В частности, Rolls-Royce Cullinan тестировали в Шотландии, США, Австрийских Альпах и ОАЭ.