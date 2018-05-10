Исследование: Французы чаще посещают «Лондонский глаз», чем Эйфелеву башню

Исследование показало, что только 39% жителей Франции были на Эйфелевой башне, зато 44% из них посетили знаменитое колесо обозрения «Лондонский глаз».

Согласно масштабному опросу, оказалось, что в Лувре было всего 27% населения, а в Нотр-Даме 23%. Наибольшей популярностью пользуется местный Диснейленд, в него съездили 45% жителей страны. Многие сказали, что они не ходят смотреть достопримечательности во Франции, потому что опасаются, что те наводнены иностранцами. Другие «слышали, что они не впечатляющие». А для некоторых просто слишком дорого/

А вот лондонским экскурсиям французы уделяют больше внимание: 46% опрошенных посетили «Лондонский Глаз», а 44% — Букингемский дворец. И отметили, что это «всемирно известные памятники с богатой историей» и что «они заслуживают внимания».

Как считают эксперты, достопримечательности в других частях мира нередко кажутся более интересными, чем в своей стране. Но все же надо обязательно ставить местные красоты на первое место, ведь это часть родной культуры и истории, пишет «Моя Планета».