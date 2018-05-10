Китай запустит первую частную ракету

Первая ракета, разработанная частной компанией, будет запущена в середине мая.

Ракета OS-X сейчас проходит наземные испытания и готовится к взлету, как сообщает «Синьхуа». Она была создана первой китайской частной компанией в космической отрасли One Space, основанной в 2015 году. Сейчас предприятие уже разработало две линейки ракет: OS-X и OS-M. Директор компании Шу Чан заявил, что первый запуск OS-M тоже состоится в 2018 году, но несколько позже.

Сейчас компания специализируется на небольших ракетах для спутников, которые обходятся дешевле американских аналогов, в дальнейшем компания планирует расширить производство за счет линейки тяжелых ракет-носителей, способных выводить на орбиту экипажи с космонавтами, пишет moya-planeta.ru