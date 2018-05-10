Стрельба в новосибирском колледже - пятый инцидент в России с начала года

Студент первого курса транспортного колледжа под Новосибирском выстрелил в своего однокурсника и покончил с собой. Этот инцидент стал уже пятым громким эпизодом насилия в российских учебных заведениях с начала этого года.

10 мая 16-летний учащийся Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина зашел в учебный класс с ружьем и выстрелил в другого студента, после чего покончил с собой. По последней информации, в результате инцидента пострадали три человека, один из них находится в реанимации, пишет ВВС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на студентов колледжа, над устроившим стрельбу студентом издевались однокурсники. Он был замкнутым, необщительным и не мог постоять за себя, утверждают они.

elegram-канал "112" пишет, что молодой человек пришел в учебное заведение с отцовским ружьем, которое он пронес в колледж в разобранном виде в рюкзаке, а затем собрал в туалете. Источник информации при этом не указывается.

"Скорее всего, он к стрельбе готовился, поскольку ружье он пронес в сумке в разобранном виде", - подтверждает анонимный собеседник агентства Интерфакс.

Прокуратура сообщает, что причиной стрельбы могли стать "личные неприязненные отношения учащихся". Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

СКР подтверждает, что охотничье ружье принадлежало отцу стрелявшего и было зарегистрировано.

Охранник колледжа в этот момент, по данным Интерфакса, отсутствовал, потому что "ушел подписывать документы или что-то в этом роде".

В 2018 году в России наблюдается всплеск школьного насилия - до инцидента в Новосибирской области в разных регионах страны произошло четыре подобных случая.