Финский лоцман продемонстрировал опасный способ попасть на корабль

Финские моряки показали, как нужно забираться на корабль на ходу. Ролик опубликован на канале Viral Hog. За четыре дня он набрал больше 220 тысяч просмотров.

Видео снял на острове Хайлуото местный житель. Корабль, запечатленный на нем, следует в порт Оулу. В ролике видно, как при приближении судна мужчина выдвигает трап, лоцман встает на него, подходит к кораблю, хватается за веревочную лестницу и поднимается на борт, пишет РИА Новости

В комментариях пользователи обратили внимание на некоторые детали. Так, Александр Тасков посетовал на то, что лоцман даже не помахал своему коллеге. Миллард Миер увидел, что трап так и оставили там, то есть, видимо, здесь часто забираются на борт таким вот образом. Другой пользователь отметил, что это все-таки опасно. Некоторые добавили, что лоцман был без спасательного жилета.





