"Альянс надежды", коалиция оппозиционных партий Малайзии, неожиданно для коалиции "Барисан Насиональ" ("Национальный фронт"), правившей в стране 61 год, одержала полную победу на выборах, получив простое большинство депутатских мест в парламенте, и выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру своего лидера — 92-летнего доктора Махатхира Мохамада, бывшего премьер-министра, с именем которого связана целая эпоха в истории страны.
По результатам прошедших 9 мая выборов оппозиционная коалиция "Альянс надежды" (Pakatan Harapan), состоящая из четырех партий, получила большинство в парламенте – 113 из 222 парламентских кресел. Правящая коалиция "Национальный фронт" получила 79 мест, пишет РИА Новости.
Победа оппозиции на выборах в Малайзии стала неожиданностью не только для правящей коалиции, но и для некоторых экспертов, предсказывавших совершенно иные результаты голосования. Тем не менее, в первые же часы после объявления предварительных результатов, все освещавшие выборы СМИ приводили одни и те же причины такой неожиданной и полной победы оппозиционных партий: гигантский коррупционный скандал, связанный с именами первых лиц правящей коалиции, и первое за десятилетия сильное обострение межнациональных и межконфессиональных противоречий.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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