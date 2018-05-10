Первая за 61 год смена власти в Малайзии: оппозиция победила на выборах

"Альянс надежды", коалиция оппозиционных партий Малайзии, неожиданно для коалиции "Барисан Насиональ" ("Национальный фронт"), правившей в стране 61 год, одержала полную победу на выборах, получив простое большинство депутатских мест в парламенте, и выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру своего лидера — 92-летнего доктора Махатхира Мохамада, бывшего премьер-министра, с именем которого связана целая эпоха в истории страны.

По результатам прошедших 9 мая выборов оппозиционная коалиция "Альянс надежды" (Pakatan Harapan), состоящая из четырех партий, получила большинство в парламенте – 113 из 222 парламентских кресел. Правящая коалиция "Национальный фронт" получила 79 мест, пишет РИА Новости. Победа оппозиции на выборах в Малайзии стала неожиданностью не только для правящей коалиции, но и для некоторых экспертов, предсказывавших совершенно иные результаты голосования. Тем не менее, в первые же часы после объявления предварительных результатов, все освещавшие выборы СМИ приводили одни и те же причины такой неожиданной и полной победы оппозиционных партий: гигантский коррупционный скандал, связанный с именами первых лиц правящей коалиции, и первое за десятилетия сильное обострение межнациональных и межконфессиональных противоречий. С новой властью граждане Малайзии связывают надежды на перемены, на последовательную борьбу с масштабной коррупцией, и на новую эпоху процветания, не омраченную этническими и религиозными конфликтами. Само название победившей коалиции – "Альянс надежды" — стало во время предвыборной кампании наиболее привлекательным политическим лозунгом.

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