В Николаеве пьяные военные открыли стрельбу на вокзале

На центральном автовокзале в Николаеве двое военных открыли стрельбу прямо на пассажирской платформе. Их задержали полицейские. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Новости N.

Отмечается, что полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Во время задержания один из мужчин оказал сопротивление, на дебоширов пришлось надеть наручники.

Оба задержанных оказались нетрезвыми, пишет korrespondent.net

При осмотре у одного из мужчин нашли травматический пистолет с патронами, у другого - нож. Разрешение на оружие у них не было. Из документов при себе были только военные билеты.

Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении Нацгвардии, который находится в Харькове. Другой назвал себя "дембелем".

В Николаев они приехали из Киева, переночевали в гостинице. Утром пришли на автовокзал, где, по словам одного из мужчин, работает его девушка.

На место происшествия вызвали представителей военной службы правопорядка. После оформления протокола изъятия оружия задержанных доправили в отдел полиции.