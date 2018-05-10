Правительство увеличивает стипендии юным представителям культуры

Правительство Молдовы увеличивает стипендии для учащихся школ с художественным уклоном.

Талантливые школьники, обучающиеся в республиканских лицеях-интернатах с художественным уклоном и в IV-IX классах Национального хореографического колледжа, с 1 января 2018 года получат увеличенные на 5% стипендии. Соответствующее решение было принято сегодня правительством с целью обеспечения надлежащего функционирования институциональной системы в области культуры.

Таким образом, дети из II-IV классов получат 335 леев, а стипендия первой категории для талантливых учеников из V-IX классов составит 500 леев. В то же время, подростки из X-XII классов получат стипендию первой категории в размере 640 леев. Для соответствующего увеличения будут выделены 75,8 тыс. леев.

Напомним, что правительство недавно повысило на 5% стипендии школьников и студентов, чтобы стимулировать успеваемость и повысить привлекательность высшего образования и технических учреждений в нашей стране.