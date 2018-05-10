"Хорошие дороги для Молдовы" -в рамках проекта отремонтированы 5 участков дорог

Реализация программы «Хорошие дороги для Молдовы» - в полном разгаре. Ремонт пяти участков дорог уже завершен, три участка — в работе, а ремонтные работы на других десяти участках дорог начнутся на этой неделе. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в начале заседания правительства.

Это важная программа — мы выделили на это много денег, около 1,6 миллиарда леев на 1200 километров дорог. Предлагаем завершить работы в рамках этой программы до конца года. Буду лично следить за ее реализацией, - уточнил глава правительства.

Павел Филип обратился к министерству экономику и инфраструктуры с просьбой представлять еженедельные отчеты о ходе работ. В то же время, глава кабмина призвал руководство министерства поддерживать постоянный диалог с местной администрацией, чтобы не возникало никакого недопонимания.

- Нужно вести переговоры с властями районов, где строятся эти участки. Понимаю, что это неудобно, но потом будут ощутимы результаты, - сказал Павел Филип.

Напомним, программа «Хорошие дороги для Молдовы» была объявлена председателем Демпартии Молдовы и расценена как самый амбициозный проект за все годы независимости страны. В этом году будут отремонтированы или построены 1200 км дорог в каждом селе Молдовы.В следующем году программу будет расширена на районные центры, сообщает https://www.kp.md/daily/26827/3867082/