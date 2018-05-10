На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет

На дне Марианской впадины исследователи обнаружили пластиковый пакет. Об этом говорится в статье журнала Marine Policy.

На дне Марианской впадины исследователи обнаружили пластиковый пакет. Об этом говорится в статье журнала Marine Policy.

Пластик нашли на глубине 10 километров в рамках проекта Японского агенства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC.

Печальная находка наглядно иллюстрирует масштабы загрязнения океана. Всего за 30 лет работы в рамках проекта исследователи обнаружили более три тысячи единиц мусора в наиболее глубоких местах океана, пишет korrespondent.net

За это время более пяти раз на дно морей и океанов спускались дайверы или были отправлены глубоководные аппараты.

Более трети от общего числа находок составил микропластик - мелкие частицы пластика - от одноразовых упаковок. Более половины фрагментов мусора, найденных на глубине свыше шести километров, также были представлены пластиком.