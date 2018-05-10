Новые преимущества для приднестровских экспортеров

Приднестровские экспортеры будут получать преференциальные сертификаты происхождения вместе с подачей экспортной таможенной декларации.

Этим преимуществом будут пользоваться предприниматели, отправляющие товар через совместный КПП Кучурган-Первомайск. Как отмечают в Таможенной службе, это сэкономит экспортерам время и силы - им больше не придется ездить за сертификатами на внутренний таможенный пост.



Совместный контроль в Кучаргане ввели в прошлом июле. На первом этапе там оформляли товары только при экспортных и реэкспортных операциях. С апреля этого года совместный контроль применяется при импорте, реимпорте и транзите. До сих пор на этом КПП провели 97 экспортных и 461 импортную операцию.





