Автобусы из Бухареста уже неделю курсируют по городу

Автобусы, предоставленные мэрией Бухареста, уже неделю ходят по городу. Они курсируют по пятому маршруту с Чекан на Ботанику.

Сергей Кэстэшан водитель с 22-летним стажем. Ему впервые довелось сесть за руль такого комфортабельного автобуса, признаётся он.



"Он лучше, чем те, что у нас есть. Кузов ниже, и пассажирам легче входить и выходить", - сказал водитель Сергей Кэстэшан.



Новые автобусы оснащены кондиционерами. К тому же, у них есть специальная платформа для людей с ограниченными возможностями.



"В Кишинев автобусы прибыли 27 апреля, после оформления документов, 3 мая, их пустили по пятому маршруту, который связывает Чеканы и Ботанику", - сказала и.о. главы городского автобусного парка Виталий Копач.



Договор о предоставлении автобусов с мэрией Бухареста подписала независимый кандидат в градоначальники Кишинёва Сильвия Раду, которая в то время возглавляла столичную мэрию. Всего по Кишинёву курсируют 126 автобусов.



