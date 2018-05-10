В Запорожье столкнулись десять авто и автобус

В центре Запорожья произошло масштабное ДТП с участием десятка авто и пассажирского автобуса. Об этом сообщает Іpnews со ссылкой на Патрульную полицию.

Авария произошла на пр. Соборном в районе площади Маяковского.

Как сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев, водитель Lexus на скорости 250 км/ч подрезал Hyundai, в котором находились двое детей, в результате чего тот врезался в городской автобус №17.

В свою очередь Lexus повредил еще около семи машин, некоторые из них были припаркованы на обочине.

В результате аварии пострадали три человека, среди них - ребенок, пишет korrespondent.net

"Двое человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один - в тяжелом состоянии. Ребенок была доставлен в детскую областную больницу, водитель Hyundai и еще один пассажир - в городскую №5", - рассказал председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

Из-за аварии образовалась пробка.