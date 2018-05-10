В японском отеле можно увидеть будущее. ВИДЕО

Робот-портье встречает посетителей за стойкой отеля. А в комнатах с помощью голосовых команд можно открывать шторы и включать свет. Отель Henn na Hotel или «Странный» находится на юго-западе Японии.

Механизмы делают большую часть дел в этом заведении. Например, роботизированная рука подает людям ящички, которые используются для хранения ценностей, а затем помещает их на место.

Но люди по-прежнему работают в охране: следят, чтобы никто не сбежал с дорогим роботом, а также машины пока не научились заправлять постели. Вместо стандартных электронных ключей используется функция распознавания лиц, потому что роботы не очень хорошо умеют находить ключи, которые потеряли постояльцы.

Как пишет moya-planeta.ru, использование машин позволяет владельцам отеля существенно снизить затраты на оплату труда персонала. За счет новых технологий руководству отеля удалось снизить стоимость проживания в 2-3 раза по сравнению с обычной в Японии.