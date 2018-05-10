«Таблетка от похмелья» успешно прошла испытания

Американские ученые под руководством Юня Фэна Лу из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе успешно испытали на мышах «таблетку от похмелья», состоящую из ферментов. Она призвана помогать печени быстро выводить из организма алкоголь и продукты его распада, сообщает Science Alert.

Мышам ввели этиловый спирт, но лекарство достаточно быстро вывело его из организма, и уровень ацетальдегида, вызывающего неприятные симптомы похмелья, был очень низким.

Исследователям теперь осталось лишь убедиться что новейшие нано-капсулы, которые доставляют ферменты в организм, безвредны. И уже через год они планируют испытать чудо-препарат на людях, пишет «Моя Планета».