Корабельные и рыболовные снасти, сделанные из прочного синтетического материала, запутываются в хвостах китов, затягиваются и мешают кровотоку. В результате эта часть тела отмирает, пишет National Geographic

Это почти неизбежно влечет за собой скорую гибель животного, однако некоторые особи сохраняли способность плавать и нырять на протяжении долгого времени. Шульман-Джанигер, в частности, вспоминает бесхвостую самку серого кита, которая на протяжении нескольких лет вела обычный для ее вида образ жизни, производя потомство и, по всей видимости, даже совершая миграции.

В североамериканских водах также распространены горбатые киты (лат. Megaptera novaeangliae), которые часто запутываются в снастях (в 2016 году наблюдали не менее 42 запутавшихся горбачей).

Однако ни одного бесхвостого горбача ученые не видели. Это можно объяснить тем, что серые киты не так сильно зависят от хвостового плавника, как горбатые — и способны прожить, даже получив увечье.

Вред, который рыболовные сети наносят животным, известен давно. Для того, чтобы минимизировать ущерб обитателям океана, необходимо пересматривать методы рыболовства.