Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира

Запрещение употреблять в пищу те или иные продукты не является приметой современности: на протяжении веков по религиозным, медицинским или другим причинам некоторые блюда оказывались вне закона. Подобные запреты — и нередко очень забавные — существуют и в наши дни.

К блюдам, наносящим вред здоровью, в первую очередь относится блюдо фугу: его готовят из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих (Tetraodontidae) рода Takifugu, содержащих смертельную дозу тетродотоксина. В Японии фугу считается деликатесом, но даже там практически не употребляется из-за риска неправильного приготовления, что чревато смертельным исходом. Тем не менее в японских, южнокорейских и американских ресторанах при наличии соответствующей лицензии подавать это блюдо разрешено, тогда как в Китае и по всей Европе фугу полностью вне закона.

Еще одна рыба, не приносящая пользы — лосось, но лишь в том случае, если он был выращен на фермах. Здесь рыб кормят зерном, смешанным с антибиотиками и другими препаратами. Мясо рыбы в результате становится серым, и для возвращения ему привлекательного розового цвета производители добавляют опасное вещество астаксантин. Несмотря на очевидный вред для здоровья человека, «ядовитый лосось» запрещен только в Австралии и Новой Зеландии.

Американские медики пришли к выводу о вреде подсластителей, содержащихся в шоколадных яйцах с сюрпризом; в результате США являются единственной в мире страной, где это лакомство запрещено, пишет National Geographic.

Непастеризованное молоко считается гораздо вкуснее и питательнее термически обработанного. Однако власти Канады, Австралии, Шотландии, а также 20 американских штатов решили оградить своих граждан от этого напитка, опасаясь риска распространения листериоза, сальмонеллеза и кишечной палочки. Запрет также относится ко всем продуктам из непастеризованного молока.

В Сомали не приветствуется самса, а Сингапуре(Австралия) жевательную резинку можно купить только по рецепту врача.

Защитники животных постоянно напоминают о жестоком обращении с утками и гусями, чья печень идет на производство фуагра, однако на законодательном уровне этот деликатес запрещен только в Индии, а также в бразильском городе Сан-Паулу.