Международный консорциум подал заявку на покупку акций MAIB

Международный консорциум, состоящий из трех потенциальных покупателей (международная финансовая организация и два иностранных фонда прямых инвестиций) подал официальную заявку на приобретение 41,09% акций КБ “Moldova-Agroindbank”.

Национальный банк Молдовы проинформировал об этой заявке Национальный комитет по финансовой стабильности (НКФС), который провел заседание 4 мая 2018 года. Учитывая то, что КБ „Moldova-Agroindbank” S.A. является банком системной важности, а также то, что прошло более трех месяцев с момента выставления на продажу на регламентированный рынок новых акций банка, выпущенных решением его исполнительного органа в результате аннулирования акций бывших владельцев, НКФС предложил правительству начать переговоры с потенциальными покупателями о продаже соответствующих акций. Законом предусмотрено, что общий срок владения акций правительством не должен превышать 90 дней. В случае подписания предварительного соглашения с международным консорциумом и запуска процедуры купли-продажи, предусмотренной законом, аукцион будет открыт на тех же условиях для всех потенциальных покупателей, которые получили предварительное разрешение Нацбанка Молдовы.

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