Молдова прошла в финал конкурса Евровидение-2018

В Лиссабоне состоялся второй полуфинал конкурса Евровидение. По итогам голосования, на следующий этап прошли: Молдова, Сербия, Венгрия, Украина, Австралия, Норвегия, Швеция, Дания, Словения, Нидерланды.

Нашу страну на конкурсе представляет группа DoReDoS.

В первом полуфинале приняли участие представители 19 стран, десять из которых по итогам зрительского голосования попали в финал: Эстония, Австрия, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия и Кипр.

Имя победителя конкурса станет известно 12 мая. Также в финале впервые перед публикой выступят участники из так называемой Большой пятерки - Великобритании, Франции, Италии, Испании и Германии.