Соцопрос доказал,что битва за мэрию состоится между Сильвией Раду и Ионом Чебаном

Опрос: Борьба за мэрию развернется между Сильвией Раду и Ионом Чебаном

Независимый кандидат Сильвия Раду и социалист Ион Чебан будут бороться во втором туре выборов генерального мэра Кишинева. Эти данные подтверждаются новым опросом, проведенным Центром социологических исследований из Молдовы.

Таким образом, Сильвия Раду может получить 31,7% голосов определившихся избирателей, а Ион Чебан - 31% голосов. На третьем месте расположился единый кандидат PPDA-PAS-ЛДПМ, за которого готовы проголосовать 15,8% избирателей.

Соцопрос также показывает, что во втором туре 52% избирателей в Кишиневе проголосовали бы за Сильвию Раду, а 48% за Иона Чебана. Опрос проводился в период с 30 апреля по 8 мая. В нем приняли участие 750 человек. Погрешность составляет +/- 3%.