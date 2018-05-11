Руководство Инспектората полиции Резины и полицейские, которые конфисковали тираж местной газеты, отстранены от должности.
Руководство Инспектората полиции Резины и полицейские, которые участвовали в конфискации автомобиля, в котором находился тираж газеты Cuvântul, были отстранены от должности. МВД сообщило, что по этому случаю было начато внутреннее расследование после обращения неправительственных организаций из области СМИ, а также премьер-министра Павла Филипа.
Напомним, глава правительства потребовал от руководства МВД срочно начать внутреннее расследование в связи с сообщениями в СМИ о возможной конфискации транспортного средства, в котором находился тираж местной газеты Резины. Премьер также потребовал, чтобы общественное мнение было проинформировано об этом инциденте и о результатах расследования. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, совершенные полицейскими, они будут наказаны согласно закону.
Напомним, главный редактор газеты ”Cuvântul” сообщил, что по указанию управления экономической полиции Инспектората полиции Резины был изъят тираж еженедельника, который везли из типографии на почту в Резине.
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