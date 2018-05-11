Правительство не одобрило законопроект социалистов о названиях городов

Правительство дало отрицательное заключение на законопроект социалистов, который предполагает написание названий городов и населенных пунктов, согласно правилам языка, на котором они упоминаются.

Социалисты подготовили этот законопроект после споров о том, как на русском языке должны называться молдавские города и села — Кишинев или Кишинэу, Бельцы или Бэлц.

Правительство отрицательно высказалось о законопроекте на заседании 10 мая. Проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, авторами которого выступили социалисты Влад Батрынча и Адриан Лебединский, был зарегистрирован в парламенте в апреле.

Согласно законопроекту, СМИ должны использовать названия городов и населенных пунктов Молдовы, руководствуясь «ортографическими, орфоэпическими, морфологическими и синтаксическими нормами соответствующего языка». Другими словами, законопроект должен был утвердить нормы написания названий молдавских сел и городов, согласно правилам русского языка.

В пояснительной записке к проекту указывается, что в последнее время было много случаев, когда русскоязычные СМИ писали названия населенных пунктов в дословном переводе с госязыка. Действующее законодательство к тому же, отмечают социалисты, предполагает, что иноязычные СМИ должны писать не «кишиневцы», а «кишинэуцы», и не «бельчане», а «бэлцане», сообщает point.md