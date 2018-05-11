Партия Шора опровергла обвинения в адрес Регины Апостоловой

Илан Шор и Регина Апостолова представили аргументированную позицию, отвергающую все обвинения. По их мнению, данная жалоба является грубой провокацией и направлено на самопиар малоизвестных политиков.

На состоявшемся сегодня, 10 мая, брифинге партии "Шор", было заявлено о намерении одного из политических конкурентов – Партии Национального Единства, снять Регину Апостолову с предвыборной гонки на досрочных выборах в Кишиневе. Представители указанного политформирования направили жалобу, обвинив Партию ШОР в нарушениях.

Со своей стороны, лидер партии "Шор", юрист политформирования, а также сама кандидат Регина Апостолова представили аргументированную позицию, отвергающую все обвинения. По их мнению, данная жалоба является грубой провокацией и направлена на самопиар малоизвестных политиков.

Регина Апостолова также обвинила авторов жалобы в трусости. «Сегодня один из наших конкурентов показал свою слабость и подлость. Именно подлость, направив ничем немотивированный жульнический донос, с целью снятия моей кандидатуры с выборов. Так поступает только тот, кто уверен в своем проигрыше, в том, что другими способом не сможет добиться даже того, чтобы его просто заметили. Так поступают люди, имеющие глубокие комплексы и дикий страх перед людьми, которые умеют делать дело, решать реальные проблемы людей, пользуются доверием граждан. Такие кандидаты для них страшны. А значит – их надо просто уничтожить, снять с выборов», - заявила кандидат на должность Генпримара Кишинева от партии "Шор".

Лидера политформирования также отверг все обвинения, заявив, что обвинения настолько слабы и необоснованны, что не заслуживают внимания. В тоже время, он напомнил, что возглавляемая им партия способна мобилизовать своих сторонников, и готова защищать свое право, в том числе и на акциях протеста, на улицах.

Илан Шор также призвал представителей гражданского общества обратить внимание на данную ситуацию: «Просим гражданское общество выполнить свою роль, продемонстрировать свою независимость и принять меры, в случае если кандидат от партии Шор будет снят с предвыборной гонки. Гражданское общество должно представлять интересы всех граждан Республики Молдова, а не только голосующих некоторых партий и принять меры, когда есть злоупотребления. Считаю что этот случай хороший экзамен для гражданского общества».

Юрист партии "Шор", привел юридическую аргументацию необоснованности обвинений и пообещал отстаивать позицию во всех инстанциях: «мы до конца, всеми возможными, легальными способами будет отстаивать правду, во всех инстанциях республики Молдова, от ЦИКа до Высшей судебной палаты.

Ранее, представители унионисткой Партии Национального Единства, возглавляемого А.Шалару, и имеющей своего кандидата на досрочных выборах в Кишиневе, обратилась в ЦИК с требованием снять с гонки кандидата на должность Генпримара от партии "Шор" Регины Апостоловой. Наблюдатели отмечают, что данная ситуация очень похожа на попытку малоизвестной и непопулярной партии выполнить чей-то заказ по атаке на набирающее популярность политформирование, возглавляемое примаром Оргеева, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/shor-otvetil-na-popytku-sniat-apostolovu-s-vyborov