Социалисты требуют ликвидации агитационных плакатов Валериу Мунтяну

Социалистическая партия подала жалобу против Валериу Мунтяну, обвинив его в использовании триколора на агитационных плакатах в столице. ПСРМ утверждает, что согласно Избирательному кодексу в предвыборной рекламе запрещено использование цветовых сочетаний, в которых присутствуют национальные символы Республики Молдова или любого другого государства.

Таким образом, Социалистическая партия утверждает, что Мунтяну незаконно использовал государственный символ на агитационных плакатах и призывает Либеральную партию убрать те, на которых размещен триколор.

В то же время Мунтяну также подал жалобу против Иона Чебана. Кандидат от ЛП требует прекратить действия президента Додона, который оказывает поддержку кандидату ПСРМ, хотя как президент не имеет права проводить избирательную кампанию, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/sotsialisty-trebuiut-sniatiia-agitatsionnykh-plakatov-valeriu-muntianu