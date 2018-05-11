США ввели санкции против шести человек и трех компаний, которые, по сведениям Вашингтона, связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции направлены против тех, кто предоставлял этой организации миллионы долларов, финансируя ее "вредоносную деятельность".
Центробанк Ирана также обвинен в том, что он помогал Корпусу стражей исламской революции получить доступ к долларам США.
Министерство финансов США не назвало имена людей, внесенных в санкционный список, но объявило, что все они иранцы, пишет ВВС.
Эта мера, введенная совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), запрещает американским частным лицам и организациям вести с ними дела.
"Иранский режим и его Центральный банк злоупотребляли доступом к юридическим лицам в ОАЭ, чтобы получить доллары США для финансирования вредоносных действий (в том числе для финансирования и вооружения своих региональных прокси-групп)", - говорится в заявлении Стивена Мнучина.
"Мы намерены отрезать финансовые потоки КСИР, какими бы ни были их источники и конечные получатели", - добавил министр финансов США.
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