Известный ученый Дэвид Гудолл умер в возрасте 104 лет в Швейцарии, куда он специально прилетел из Австралии, чтобы завершить свой жизненный путь. Это подтвердила организация, помогавшая ему совершить эвтаназию.
Родившийся в 1914 году в Лондоне Гудолл был признанным ботаником и экологом. В начале мая он простился со своим домом в Австралии и отправился на другой конец мира, чтобы добровольно свести счеты с жизнью при помощи клиники, оказывающей содействие подобным пациентам. Его намерение приковало к себе широкий интерес в мире.
У Гудолла, несмотря на возраст, не было каких-либо тяжких или неизлечимых недугов. Тем не менее, он решил ускорить свою смерть, объясняя это неуклонно ухудшающимся качеством жизни. По его словам, его огорчало то, что ему все больше приходилось зависеть от окружающих, пишет ВВС.
Многие годы Гудолл был активным поборником права на добровольную эвтаназию. Он более 20 лет состоял в организации Exit International, борющейся за легализацию права на уход из жизни с медицинской помощью.
"Я больше не хочу продолжать жить", - сказал ученый в среду во время своего последнего появления перед прессой.
"Человеку в моем возрасте - и даже раньше, чем в моем возрасте, - хочется иметь свободу выбрать смерть, когда смерть наступает в подходящее время", - сказал ученый.
Месяц назад, в день своего рождения в интервью австралийской телерадиовещательной компании Дэвид Гудолл признался "Мне очень жаль, что я дожил до столь преклонного возраста"
"Я несчастлив. Я хочу умереть. Это не так уж печально, но тебе не дают этого сделать", - добавил он.
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ДЕВА
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