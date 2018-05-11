Британские эксперты: на ЧМ-2018 фанатам бояться нечего

Специалисты, занимающиеся безопасностью английских болельщиков на чемпионате мира по футболу в России, объяснили депутатам парламента, что российские власти делают все, чтобы чемпионат прошел без инцидентов. Депутаты не очень поверили.

На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты общин, посвященных подготовке к чемпионату мира в России, на этой неделе выступили представители британской полиции, Федерации футбольных болельщиков и Футбольной ассоциации Англии.

Все они заверили, что, несмотря на напряженную политическую атмосферу, российские организаторы чемпионата активно и охотно сотрудничают с британцами, сообщает ВВС.

"Все наши встречи проходили в очень позитивном духе. Они постоянно заверяют, что хотят, чтобы чемпионат прошел спокойно. И я полностью уверен, что если им придется разворачивать свои силы правопорядка, чтобы предотвратить беспорядки, они вполне смогут это сделать", - сказал депутатам Марк Робертс, заместитель начальника полиции Южного Йоркшира и главный координатор всей работы британской полиции, связанной с футболом.

Депутаты напомнили о побоищах, устроенных россиянами на чемпионате Европы во Франции, и о том, что некоторые российские политики поддержали футбольных хулиганов.

Марк Робертс возразил, что в то же самое время российские полицейские активно сотрудничали с французскими и британскими коллегами в предотвращении новых столкновений на чемпионате во Франции.

Гости комитета по иностранным делам сообщили депутатам, что даже и после попытки отравления Скрипалей в Солсбери и разгоревшегося дипломатического конфликта между Лондоном и Москвой их сотрудничество с российскими организаторами ЧМ-2018 почти никак не пострадало - за исключением того, что работники британского посольства в Москве, занимавшиеся координацией этого сотрудничества, оказались в числе высланных дипломатов.

"Когда я снова приехал в апреле, чтобы осмотреть стадионы, где пройдут игры плей-офф, с нами уже не было сотрудников Форин-офиса, которые так эффективно работали с нами во время первой поездки. Потому что их выслали. Но чего я не заметил, так это ухудшения отношения на местном уровне: со стороны членов оргкомитетов в разных городах, городских властей и персонала стадионов. Все, с кем мы работали с российской стороны, были так же позитивны и дружелюбны, как и до того", - рассказал глава Ассоциации футбольных болельщиков Кевин Майлз.