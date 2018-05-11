Сегодня Павел Филип представит отчет о деятельности правительства за три года

Премьер-министра Павла Филипа сегодня ожидают на заседании парламента. Он представит отчет о деятельности правительства за 2016-2018 годы.

Кроме того, он ответит на вопросы депутатов о мерах, которые были приняты за этот период. На заседании будут присутствовать и министры кабинета Павла Филипа.

Напомним, правительство принесло присягу в январе 2016 года, но за этот период среди самых важных решений значится реформа центральной публичной администрации, пенсионная реформа и проекты в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.