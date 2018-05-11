В Молдову приезжает все больше иностранцев

В Молдову приезжает все больше иностранцев. Число пересечений границы в первом квартале превысило показатель годичной давности на 12%. Въехали в страну более 788 тысяч человек.

По данным официальной статистики, больше всего приезжих было из Румынии. На граждан соседней страны пришлось 508 тысяч пересечений границы. Это 64 с половиной процента общего числа. На втором месте украинцы - их было почти 23%, дальше с большим отставанием граждане России и Болгарии.

Также статистика показывает, что чаще всего иностранцы приезжают в Молдову на автомобилях и автобусах. На самолеты пришлось 15%, на поезда - меньше полутора.

Граждан Молдовы за тот же период пересекали границу больше миллиона 200 тысяч раз.