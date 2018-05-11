Пес подстрелил хозяина в США

Житель штата Айова Ричард Ремме получил огнестрельное ранение, играя с собакой, сообщает газета The Messenger.

Пострадавший рассказал полицейским, что его "подстрелил" собственный пес. Ремме лежал на диване и играл с питомцем. Пистолет находился в кобуре на поясе мужчины. Собака умудрилась снять оружие с предохранителя, подпрыгнула и задела спусковой крючок. Пуля попала мужчине в ногу.

Ранение оказалось несерьезным. Ремме понял, что произошло, только когда увидел на полу кровь, пишет РИА Новости

"Я никогда о таком не слышал. Известны случаи, когда пистолеты падают на землю и выстреливают, но история с собакой — это что-то новенькое", — приводит газета слова начальника полиции округа Форт-Додж Роджера Портера.

Правоохранители согласились, что выстрел был случайным. В полиции также отметили, что у мужчины есть все необходимые лицензии на ношение и хранение оружия.





