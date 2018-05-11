Биологи раскрыли существенные различия в том, как клетки мозга реагируют на молекулы героина и других опиатов с одной стороны, и гормонов счастья – с другой, что может объяснять, почему первые вызывают зависимость, а вторые – нет, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.
"До настоящего времени у нас не было никаких намеков на то, что опиаты действуют на мозг иначе, чем эндорфины. Поэтому нам было крайне сложно понять, почему наркоманы всегда говорят, что героин и прочие наркотики вызывают гораздо более сильное удовольствие, чем любая другая вещь в жизни. Те различия, которые мы открыли, могут объяснять это", — заявил Марк фон Застров (Mark von Zastrow) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).
Морфий, героин и прочие наркотики опиатного ряда похожи по своей структуре на молекулы эндорфинов – природных гормонов, играющих ключевую роль в работе "центра удовольствия" в мозге человека. Когда опиаты попадают в организм, они взаимодействуют с теми же нейронами, что и эндорфины, вызывая мощнейший прилив удовольствия.
Схожая структура и манера действия этих молекул, по словам нарколога, порождает закономерный вопрос – почему эндорфины не вызывают зависимости и "ломки" подобно героину, фентанилу и другим опиатам? Фон Застров и его коллеги нашли ответ на этот вопрос, создав светящуюся белковую молекулу, своеобразный "биосенсор", которая помогла им проследить за тем, что происходит внутри нервной клетки после того, как она поглотит молекулу опиатов или эндорфинов.
Эта молекула, как объясняет нарколог, присоединялась только к "включенным" опиатным рецепторам, что позволяло его команде отслеживать то, как менялась работа клетки после этого действия и какие белки "включались" в ответ на сигнал.
Оказалось, что эндорфины и опиаты вызывают совершенно разные реакции внутри клетки, включая разные ее компоненты, несмотря на то, что они взаимодействуют с рецепторами на ее поверхности примерно одним и тем же образом. В частности, опиаты взаимодействуют с аппаратом Гольджи, главной "фабрикой белков" клетки, тогда как эндорфины этого не делают.
Что интересно, он реагирует на их появление практически мгновенно, через 10-20 секунд после введения наркотиков, в отличие от эндорфинов, которые выходят на пик работы через несколько минут. Мгновенный характер действия давно считается характерной чертой опиатов, связанной с формированием зависимости.
Подобные дополнительные внутриклеточные реакции, как считают фон Застров и его коллеги, могут объяснять то, почему героин и другие опиаты вызывают гораздо более сильные ощущения, чем прилив эндорфинов во время какого-то приятного события в жизни, и порождают сильнейшую психологическую и физиологическую зависимость, пишет РИА Новости
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