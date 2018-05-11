Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом

Жительница Лазурного берега, приехавшая в княжество Монако, погибла из-за падения на нее растения — огромного суккулента, напоминающего канделябровый молочай.

Как передает газета Nice Matin, инцидент произошел в четверг во второй половине дня. Из-за падения высокого растения 92-летняя женщина получила травму ноги. Она была госпитализирована, однако врачи не смогли ее спасти.

В результате редкого случая пострадали еще четыре человека: двое мужчин в возрасте около 60 лет, 50-летняя женщина и молодая девушка, пишет РИА Новости

К настоящему времени неизвестно, что послужило причиной падения растения.

Молочай канделябровый — суккулент из семейства молочаев, его ветви напоминают канделябр. Высота его стеблей может достигать 10 метров.







