Британский избирком оштрафовал организаторов кампании за Brexit

Организаторы выступающей за выход Великобритании из ЕС кампании Leave.EU были оштрафованы на 70 тысяч фунтов стерлингов за нарушение избирательного закона во время проведения референдума в стране в 2016 году, сообщается в пятницу в пресс-релизе британской избирательной комиссии.

"Leave.EU была оштрафована на 70 тысяч фунтов стерлингов за нарушения, совершенные в рамках избирательного законодательства, после проведения расследования в отношении финансирования и затрат кампании в ходе референдума", — сказано в пресс-релизе.

В ходе расследования было обнаружено, что Leave.EU передала неверные сведения о затратах в ходе референдума, не включив данные о расходовании порядка 77 тысяч фунтов стерлингов. Тем самым Leave.EU превысила лимит расходов по меньшей мере на 10%. По мнению избирательной комиссии, незаконный перерасход средств со стороны организаторов кампании может быть значительно выше, пишет РИА Новости

"Leave.EU превысила лимит расходов и не смогла должным образом сообщить данные о своем финансировании и расходах. Печально, что Leave.EU, будучи ключевым игроком в ходе референдума (о выходе Британии — ред.) из ЕС, не смогла соблюсти эти правила", — заявил глава управления комиссии по вопросам финансирования партий и выборов Боб Поснер.

Как сообщает газета Guardian, главный спонсор кампании в поддержку Brexit Leave.EU Аррон Бэнкс был передан полиции. Бэнкс заявил, что намерен обратиться в суд в связи с решением избирательной комиссии.

"Мы рассматриваем объявление избирательной комиссии как политически мотивированную атаку на Brexit и 17,4 миллиона человек, которые бросили вызов госаппарату, чтобы проголосовать за независимую Британию", — заявил Бэнкс.





