Германия раскритиковала санкции против Ирана

Берлин продолжит открытые и честные переговоры с американскими партнерами о сохранении соглашения с Ираном по атому, чтобы не допустить негативного развития для мировой экономики, завил в пятницу в эфире DLF глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы продолжим очень открытые, очень честные и очень ясные переговоры с американскими партнерами и друзьями. Наша цель заключается в сохранении этого соглашения, и наши дальнейшие шаги мы будем согласовывать с Францией, Великобританией и ЕС", — сказал министр.

Он добавил, что введение США санкций против Ирана приведет к "напряженности и неуверенности, негативные эффекты будут иметь не только политический характер, они будут (негативны) и для развития мировой экономики", пишет РИА Новости

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.





