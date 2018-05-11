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Премьер-министр Филип отчитался в парламенте: Реформы, инициированные правительством, приносят плоды
12:36, 11 May 2018
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Реформа центрального публичного управления – одно из множества достижений нынешнего правительства. В ежегодном отчете о деятельности исполнительной власти, представленном парламенту, премьер Павел Филип сказал, что изменения в Кабинете министров позволили сделать более эффективной деятельность чиновников.

«В 2017 году мы инициировали реформу центрального публичного управления. Находясь у власти, мы сократили почти наполовину число министерств. Также наполовину уменьшилось количество государственных служащих. Важно то, что фонд заработной платы остался прежним. Это означает, что у нас будут лучше оплачиваемые, квалифицированные и действующие более эффективно государственные служащие, которые обеспечат гражданам высококачественные государственные услуги», - сказал Павел Филип. «Реформа государственного управления продолжится до 2020 года, после которой начнется реформа местного публичного управления. Итак, вскоре у нас будут реформированные ведомства, а взаимодействие граждан с госслужбами будет более простым и эффективным», - сказал премьер.

Глава Кабинета министров также заявил о росте экспорта, который в основном направлен на рынок ЕС. «Данные показывают, что экономика восстанавливается. В 2017 году экспорт вырос почти на 20%. Из общего объема экспорта 65% поступает в Европейский Союз. Только за первые три месяца этого года экспорт вырос на треть», - отметил Павел Филип.

Премьер-министр также сказал, что правительство прилагает все усилия, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно в нашей стране. «Мы знаем, что нам нужна сильная бизнес-среда, которая позволит максимально использовать двигатели национальной экономики. И мы также знаем, что инвесторы не приходят туда, где не существует правового государства и демократических институтов», - подчеркнул глава правительства.

Уверенность инвесторов и граждан в банковском секторе - еще одно достижение правительства. «Медленно, при поддержке МВФ, мы навели порядок в этой области, укрепив полномочия НБМ и обеспечив прозрачность акционеров. Эти усилия вылились в конкретные результаты, и в начале этого года мы уже смогли объявить о прибытии важного иностранного инвестора: Banca Transilvania, который вместе с ЕБРР стал мажоритарным акционером одного из наших банков», - заявил Павел Филип.

Глава Исполнительной власти также напомнил об успехах, достигнутых в области реинтеграции страны. «В первую очередь, я говорю о четырех протоколах, подписанных между Кишиневом и Тирасполем, которые касаются функционирования школ с преподаванием на латинской графике, апостиля дипломов, выданных в Приднестровском регионе, доступа фермеров к сельскохозяйственным землям или восстановления телефонной связи. В результате недавно подписанного решения, автомобили из региона получат нейтральные регистрационные номера и будут допущены к международному трафику с 1 сентября 2018 года», - сказал премьер.

Проект «Первый дом», запущенный в 2017 году, уже приносит реальную пользу гражданам, - утверждает Павел Филип. «Я был рад видеть, что первые молодые семьи-бенефициары уже переехали в желаемое жилье. В то же время мы работаем над расширением этого проекта, который позволит некоторым категориям населения покупать жилье за полцены, а государство покроет вторую половину», - заявил Павел Филип.

Столь же амбициозным проектом,- по мнению премьер-министра, является «Служба 112», запущенная в этом году. «Служба 112 сократит время реагирования специализированных служб благодаря передовым техническим решениям и подключению к ним всех трех экстренных служб», - заключил глава Кабинета министров.




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