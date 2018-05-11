В Бельгии до 90 человек обвиняются в террористической деятельности

Обвинения в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью, предъявлены 85 подозреваемым, над которыми в этом году в Бельгии будет проведено в общей сложности 46 судебных процессов, сообщила федеральная прокуратура королевства. РИА Новости https://ria.ru/world/20180511/1520346669.html

Большинство обвинений выдвинуто в отношении лиц, которые выезжали в 2013-2015 годах из Бельгии в Сирию и Ирак, где они находились в рядах террористической группировки "Исламское государство", пишет РИА Новости

По данным брюссельского экспертного центра Институт Эгмонта, в Бельгии по различным статьям, связанным с террористической деятельностью, в настоящее время отбывают тюремное заключение от 230 до 450 человек.





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