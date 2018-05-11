Пожар в игорном заведении на Украине, есть жертвы

В Черкасской области во время пожара в игорном заведении один человек погиб, еще двое получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госслужба чрезвычайных ситуаций.

"Возгорание на первом этаже здания, где расположено игорное заведение Гранд Лото, произошло около 4:00, когда в помещении находились четыре человека: двое посетителей, администратор и охранник. Огонь быстро распространился по отделке помещения и перекрыл выход посетителям. Спасаясь от пожара, люди разбили окно на улицу, что только ускорило распространение огня", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате пожара один из посетителей заведения погиб на месте, еще один получил тяжелые ожоги и сейчас находится в реанимации, также в больнице находится охранник, получивший меньшие ожоги. Администратор, получившая легкие ожоги, от госпитализации отказалась, сейчас с ней работают психологи управления ГСЧС, передает korrespondent.net.

Там также добавили, что в результате пожара внутри игорного заведения уничтожено оборудование, мебель и отделка на площади 70 кв. м. Также из-за прогаров в перекрытии между игорным заведением и музыкальной школой пострадали два помещения классов музыкальной школы и концертный зал со сценой.