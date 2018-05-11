На Камчатке вулкан выбросил шестикилометровый столб пепла

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.

"В 09:00 и 16:00 по местному времени наблюдались выбросы пепла на высоту 6000 м над уровнем моря, шлейф на юго-восток", - говорится в сообщении.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) объявила оранжевый уровень авиационной опасности в районе вулкана Ключевской, что означает его повышенную активность, передает korrespondent.net.