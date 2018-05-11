Аргентинский футболист изнасиловал и убил пятилетнего пасынка

Аргентинская полиция задержала игрока профессиональной футбольной команды третьей лиги Defensores de Belgrano Гонсало Агирре по обвинениям в изнасиловании и убийстве пятилетнего пасынка.

"Управляющая комиссия и спортивное общество Club Atletico Defensores de Belgrano выражают глубокую боль и замешательство в связи с этим трусливым убийством и солидарность с пострадавшей семьей, энергично осуждая происшедшее и желая, чтобы правосудие разобралось с этой ужасной ситуацией", — говорится в сообщении клуба.

По данным следствия, 22-летнего игрока задержали в пригороде Буэнос-Айреса. После смерти ребенка он пытался убедить полицию, что тот получил сильный удар, когда упал в ванной, но вскрытие показало, что ребенка избили и изнасиловали. В конце концов Агирре признал вину, сообщает РИА Новости

Клуб Defensores de Belgrano сообщил также, что расторг контракт с игроком, который уже полгода не появлялся на тренировках.







