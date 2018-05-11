Гватемала попросила Швецию и Венесуэлу отозвать своих послов

Правительство Гватемалы просит власти Швеции и Венесуэлы отозвать своих послов из центральноамериканской страны, сообщил МИД.

"В связи с тем, что послы Андерс Компасс и Элена Алисия Сальседо Полео, выполняя свои функции, совершили действия, которые являются вмешательством во внутренние дела государства Гватемала и не согласуются с внешней политикой страны, правительствам королевства Швеции и Боливарианской Республики Венесуэлы отправлены запросы об их отзыве", – говорится в коммюнике.

При этом ведомство не уточняет, в чем конкретно обвиняются послы. Также правительство Гватемалы подчеркивает, что речи об объявлении двух дипломатов персонами нон грата не идет, и ждет от Стокгольма и Каракаса предложений относительно новых кандидатур послов, пишет РИА Новости







