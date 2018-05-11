Две группировки наркоторговцев раскрыли в Сороках

В Сороках пресекли деятельность двух преступных групп, которые занимались наркоторговлей. Правоохранители следили за злоумышленниками порядка четырех месяцев, осуществляя контрольные закупки марихуаны.

Как сообщает Инфотаг, в банду наркоторговцев был внедрен сотрудник полиции под прикрытием. Установлено, что члены криминальных сообществ оборудовали в доме одного из них подпольную лабораторию для выращивании марихуаны.

Всего задержали 15 человек, некоторые из них ранее судимы. У них изъяли значительно количество наркосодержащих средств, включая гашиш и экстази.

В расследовании принимали активное участие и работники прокуратуры по борьбе с организованной преступной и особым делам.