В США отменили запуск новой ракеты Falcon-9 со спутником

Запуск новой ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с первым спутником Бангладеш за минуту до старта был отменен.

Как пояснили в компании, пуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде не состоялся из-за автоматически сработавшей отмены.

SpaceX добавила, что ракета и груз находятся в хорошем состоянии. Повторная попытка запуска состоится сегодня, передает korrespondent.net