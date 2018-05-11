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В США отменили запуск новой ракеты Falcon-9 со спутником
// фото: SpaceX/flickr.com
12:57, 11 May 2018
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Запуск новой ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с первым спутником Бангладеш за минуту до старта был отменен.

Как пояснили в компании, пуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде не состоялся из-за автоматически сработавшей отмены. 
 
SpaceX добавила, что ракета и груз находятся в хорошем состоянии. Повторная попытка запуска состоится сегодня, передает korrespondent.net.
Falcon-9 должна вывести на орбиту спутник связи Бангабанду-1, построенный французско-итальянской компанией Thales Alenia Space. Этот запуск станет первым для новой, пятой по счету модификации Falcon-9. 



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