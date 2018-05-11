В Конго зафиксировали новые случаи заболевания лихорадкой Эбола

Четыре новых случая заболевания лихорадкой Эбола выявлены в регионе Бироко на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщает газета Vanguard со ссылкой на медиков.

По данным издания, общее количество заболевших, с учетом зафиксированных ранее двух случаев, составило шесть человек. Для борьбы с вирусом в регионе власти создали специальную группу.

Демократическая Республика Конго объявила о вспышке эпидемии Эболы в мае, после того, как в стране были лабораторно подтверждены случаи заболевания, пишет РИА Новости

Эбола является эндемичным вирусом в Демократической Республике Конго. Последняя вспышка заболевания была зафиксирована в 2017 году. Нынешняя эпидемия — уже девятая по счету в стране с момента обнаружения вируса в 1976 году.

По данным ВОЗ, в ДР Конго за последние 5 недель был зафиксирован 21 случай подозрения на геморрагическую лихорадку, включая 17 смертей.

В последний раз вспышка Эболы объявлялась в ДРК в мае 2017 года. Тогда от болезни за три недели скончались четыре человека.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разрашилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.