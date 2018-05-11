В Испании россиянка погибла из-за утечки газа в отеле

Россиянка погибла в отеле в испанском городе Альмерия, родители девушки ищут средства для транспортировки ее тела на родину, сообщила РИА Новости родственница погибшей Ирина Киямова.

По ее словам, трагедия с 31-летней жительницей Илишевского района Башкирии Гульнур Киямовой произошла в минувшую субботу в отеле Рокетас-де Мар в испанском городе Альмерия. По словам Ирины, родственники погибшей узнали детали произошедшего от испанских правоохранителей и российского консульства.

"В ночное время в отеле случилась утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования. Спасатели эвакуировали 80 человек, Гульнур Киямову спасти не удалось. Она отравилась газом. Сейчас необходимо срочно перевезти тело на родину. Страховка покрывает лишь часть средств. Родители объявили сбор средств", — сообщила родственница погибшей.

По ее словам, транспортировка тела девушки будет стоить около 9 тысяч евро, пишет РИА Новости

"Надеемся, что часть страховки закроет эту сумму, но это долгая процедура. Время играет против нас, мы хотим получить тело нашей Гульнур, а не прах, чтобы похоронить на родине", — сказала Ирина Киямова агентству. Она отметила, что испанская гражданская гвардия возбудила уголовное дело по факту гибели девушки, а родственники Гульнур держат связь через российское консульство.







