Россиянка погибла в отеле в испанском городе Альмерия, родители девушки ищут средства для транспортировки ее тела на родину, сообщила РИА Новости родственница погибшей Ирина Киямова.
По ее словам, трагедия с 31-летней жительницей Илишевского района Башкирии Гульнур Киямовой произошла в минувшую субботу в отеле Рокетас-де Мар в испанском городе Альмерия. По словам Ирины, родственники погибшей узнали детали произошедшего от испанских правоохранителей и российского консульства.
"В ночное время в отеле случилась утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования. Спасатели эвакуировали 80 человек, Гульнур Киямову спасти не удалось. Она отравилась газом. Сейчас необходимо срочно перевезти тело на родину. Страховка покрывает лишь часть средств. Родители объявили сбор средств", — сообщила родственница погибшей.
"Надеемся, что часть страховки закроет эту сумму, но это долгая процедура. Время играет против нас, мы хотим получить тело нашей Гульнур, а не прах, чтобы похоронить на родине", — сказала Ирина Киямова агентству. Она отметила, что испанская гражданская гвардия возбудила уголовное дело по факту гибели девушки, а родственники Гульнур держат связь через российское консульство.
Комментарии
- В Тихом Океане Береговая охрана США перехватила у контрабандистов 6 тонн кокаина
- Bank of America: в 2019 году нефть подорожает до 100 долларов
- В Эстонии стартуют учения ВМС НАТО
- Гватемала попросила Швецию и Венесуэлу отозвать своих послов
- В Бельгии до 90 человек обвиняются в террористической деятельности
- Британский избирком оштрафовал организаторов кампании за Brexit
- В Гонконге обезвредили бомбу времен Второй мировой
- Во Львове неизвестные сожгли цыганское поселение
- В Польше с рельсов сошел грузовой состав
- "Уставший жить" ученый Дэвид Гудолл умер в Швейцарии
- Российские спецслужбы предотвратили теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве
- Мошенническая схема нанесла бюджету ущерб на 15 млн леев
- Google предлагает всем миром нарисовать виртуальный город
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
- Парижский торговец лишился дорогого сапфира
- Смертельное ДТП в Сынжерейском районе: маршрутка несколько раз перевернулась и упала в канаву
- На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет
- Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
- Для водителей авомобилей будут введены новые ограничения
- Киты без хвостов: страшные последствия загрязнения океана. ВИДЕО
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Погода на выходные: после жары в Молдове ожидаются грозовые дожди
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei