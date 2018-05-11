Продюсер Юрий Аксюта о представительнице России на Евровидении: она сделала все, что она могла сделать

Юлия Самойлова, представлявшая Россию на конкурсе "Евровидение-2018" и не прошедшая в финал, сделала для победы все от нее зависящее. Об этом заявил журналистам глава российской делегации на "Евровидении", главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта после объявления результатов второго полуфинала.

"Мне очень жаль Юлю, и я боюсь, что ей будет сейчас нелегко. Как только мы закончим с вами разговор, я подойду к ней и постараюсь ее успокоить, - признался Аксюта. - Я скажу, что ей себя винить абсолютно не в чем, она сделала все, что она могла сделать". Продюсер затруднился назвать причину неудачи на конкурсе, передает ТАСС. "Я не знаю, что повлияло [на то, что Россия не прошла в финал], мне сложно отвечать на этот вопрос по двум причинам. Первая - я сам являлся продюсером выступления Юли, сам подбирал и режиссера, и авторский коллектив, который делал песню, вплоть до костюмов. Значит, это мой провал как продюсера. И второе обстоятельство: поскольку я достаточно хорошо знаю конкурс песни "Евровидение", потому что занимаюсь им с 2000 года, то могу вам сказать, что "Евровидение" - это большая рулетка, кому повезет и кто эту рулетку крутит - мы не знаем", - сказал Аксюта. Он подчеркнул, что в его практике Россия впервые не прошла в финал "Евровидения". В финале "Евровидения" выступят представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов. Автоматически в финал прошли Португалия, Испания, Франция, Германия и Великобритания: первая на правах победителя прошлого года, остальные - как основатели конкурса.

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