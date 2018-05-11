Власти индонезийского острова Ява объявили эвакуацию в районе вулкана Мерапи из-за начавшегося в пятницу извержения, сообщает издание Jakarta post.
Извержение сопровождается выбросом вулканического пепла, местные жители также почувствовали несильные подземные толчки. Власти охарактеризовали извержение как фреатическое, то есть спровоцированное перегревом грунтовых вод.
По данным издания, эвакуация объявлена в радиусе 5 километров от вулкана. Государственное управление авиацией AirNav также сообщило о временном закрытии аэропорта Джокьякарты, пишет РИА Новости
Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) заявил, что ситуация остается "нормальной", а также подчеркнул, что продолжит наблюдение за извержением.
О пострадавших или материальном ущербе власти пока не сообщали, однако, как пишет издание, извержение может затронуть жителей двух провинций — Джокьякарта и Центральная Ява.
Мерапи — самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие — около двух раз в год.
Комментарии
- На западе Канады три тысячи человек эвакуируют из-за половодья
- В Сибири и на Дальнем Востоке полыхают леса
- Температурный рекорд: апрель этого года стал самым жарким за последние 130 лет
- Извержение вулкана на Гавайях показали из космоса
- Песчаный вихрь под Черниговом сняли на видео
- В Турции произошло мощное наводнение
- Засуха угрожает урожаю: зерновые выживают за счет росы
- В Сумской области ветер сорвал крышу школы
- Ливень, град и шквалистый ветер: в Каушанском районе подсчитывают убытки
- Метеорологи раскрыли температурный рекорд Антарктиды
- Российские спецслужбы предотвратили теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве
- Мошенническая схема нанесла бюджету ущерб на 15 млн леев
- Google предлагает всем миром нарисовать виртуальный город
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
- Парижский торговец лишился дорогого сапфира
- Смертельное ДТП в Сынжерейском районе: маршрутка несколько раз перевернулась и упала в канаву
- На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет
- Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
- Для водителей авомобилей будут введены новые ограничения
- Киты без хвостов: страшные последствия загрязнения океана. ВИДЕО
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Погода на выходные: после жары в Молдове ожидаются грозовые дожди
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei