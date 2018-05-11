В Польше перевернулся грузовик: на дорогу вылилось 24 тонны шоколада

В Польше перевернулся грузовик с жидким шоколадом - сладость затопила проезжую часть.

24 тонны шоколада вылились на дорогу в результате аварии грузовика. Это произошло в Польше, на трассе недалеко от Грабошево. Водитель по непонятной причине потерял управление и врезался в ограждение дороги. Образовалась огромная пробка, так как шоколадная масса не давала водителям проехать, передает Моя планета.

Сейчас шоколад затвердел, и пожарным приходится поливать дорогу горячей водой, чтобы растопить его и убрать, это займет несколько часов. Водитель доставлен в больницу с травмами.